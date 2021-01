I The Kolors inaugurano il 2021 con un nuovo singolo inedito dal titolo "Mal di gola", brano che sarà disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica da venerdì 29 gennaio.

Si tratta di un nuovo tassello che si aggiunge all’elenco di successi ottenuti da The Kolors negli ultimi anni con brani come "Pensare male", "Non è vero", "Los Angeles", "Come Le Onde", "Everytime" e "Me Minus You". ITALPRESS

