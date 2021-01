"Di nuovo Insieme", da stasera si replica il meglio

Il signo’ Litterio e il signo’ Larrosa. Due anime diverse ma unite dalla famosa voglia di far ridere dal salotto di casa. E visto che le puntate di "Di nuovo Insieme" sono andate benissimo su Tgs ed Rtp, perché non cogliere le gag più rodate e immarcescibili e unirle in un The best of? Ecco quindi che, dopo l’ottimo successo delle diciotto puntate della seconda serie della trasmissione, chiusa la scorsa settimana, da stasera (e ogni martedì, mercoledì e domenica) andranno in onda dieci Meglio di… Di nuovo Insieme, con Enrico Guarneri e Salvo La Rosa. Alle 21,30, e in replica dopo il Tg della notte, sempre su Tgs e su Rtp, e in streaming su www.rtptv.it e sulle pagine Facebook del Giornale di Sicilia, di TGS e di Salvo La Rosa Official.

La coppia ovviamente è sempre la stessa, ampiamente rodata, e al loro fianco sono nati alcuni personaggi e macchiette di cui il pubblico non può più fare a meno: Nadia De Luca, che da portinaia ficcanaso si è trasformata in assistente del signo’ La Rosa, poi Vincenzo Volo e Rosario Marco Amato. La regia è sempre firmata da Natale Zennaro. I testi, le gag, gli sketch sono scritti da Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri, con la collaborazione di Antonello Capidici e Turi Giordano.

Le avventure comiche dei due protagonisti seguono sempre la stessa strada: frequenti scambi, comicità pulita, scenette calate nella sicilianità del buon Litterio. In cerca del sorriso e, perché no, di qualche ora di serenità. "Anche questa seconda tornata di Di nuovo Insieme è andata benissimo, in maniera anche inaspettata – dicono Salvo La Rosa e Enrico Guarneri - segno che la gente ha un disperato bisogno di stare in compagnia, divertirsi anche se solo per qualche ora". Le 18 puntate di questa seconda tranche erano state registrate al Teatro ABC prima del secondo lockdown: il pubblico era accorso anche se si trattava di soli 100 posti. Ora sarà possibile rivedere gli sketch più applauditi.

