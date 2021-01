Sfuma il sogno di Trapani: è Procida la Capitale della Cultura 2022

Sarà Procida la Capitale italiana della cultura 2022: sfuma dunque il sogno di Trapani, unica città siciliana arrivata tra le finaliste. Procida prenderà il testimone da Parma che, a causa della pandemia, terrà in mano il titolo un anno in più del previsto.

Lo ha deciso la Giuria per la selezione della città Capitale italiana della cultura 2022, presieduta dal professor Stefano Baia Curioni che ha raccomandato al ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini il progetto di candidatura presentato dalla città campana scelta tra dieci finaliste su 28 che in origine si erano candidate.

In gara c'erano, oltre a Trapani, anche Ancona, Bari, Cerveteri (Roma), L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Verbania, Volterra (Pisa). «Parliamo della Capitale italiana della cultura 2022, quando saremo tornati alla normalità e il turismo sarò ripartito», ha detto il ministro Dario Franceschini collegato su Zoom nella conferenza stampa virtuale. Nel 2023 titolo ex lege a Bergamo e Brescia per le sofferenze del Covid.

Inoltre L’Aquila sarà Città europea dello Sport 2022 mentre Taranto è già stata scelta per ospitare i XX Giochi del Mediterraneo nel 2026. «Per i siciliani Trapani rimane l'ideale Capitale della cultura per il 2022. E continueremo a lavorare, in sinergia con le istituzioni del territorio, per arricchire e riqualificare l'offerta turistica e culturale della città e della sua provincia, autentico giacimento in un'Isola che resta fra le più attraenti terre al mondo», dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

