Libri: nasce Uqbar, filosofia e pensiero in ebook

I grandi nomi della filosofia e della cultura internazionale riuniti in una nuova collana pensata per risvegliare il pensiero e comprendere la complessità del tempo presente: si tratta di Uqbar, appena lanciata da Edizioni Tlon per offrire al pubblico gli interventi in formato ebook degli illustri protagonisti di "Prendiamola con filosofia", il primo festival digitale nato durante il lockdown. Il festival, seguito da due milioni e mezzo di spettatori, è stato ideato dal progetto filosofico Tlon e condotto dai suoi fondatori Maura Gancitano e Andrea Colamedici.

Il 13 gennaio arriveranno i primi tre ebook di Uqbar: "Viaggiare dentro sé stessi" di Alain de Botton, "Siamo bambini" di Jean-Luc Nancy e «Poesia e preghiera» di Franco Arminio e Vito Mancuso. Nei prossimi mesi invece arriveranno anche i contributi dei filosofi Peter Singer, Judith Butler, Miguel Benasayag e Richard Tarnas.

Tutti i titoli della collana, proposti con testo originale a fronte, verranno messi in vendita al prezzo simbolico di 1,99 euro e i proventi dalla vendita saranno interamente devoluti in beneficenza all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. ANSA

