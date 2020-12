Star Wars, nel 2023 un film su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor e Hayden Christensen

Tra i nuovi progetti di Disney+ in arrivo "Obi-Wan Kenobi", con Ewan McGregor e Hayden Christensen che torna nel ruolo di Darth Vader e due nuove serie di Jon Favreau e Dave Filoni ambientate nella linea temporale di The Mandalorian: "Rangers of the New Republic" e "Ahsoka". Quest’ultima vede al centro della storia proprio Ahsoka Tano, il personaggio amatissimo dai fan.

Altri nuovi progetti annunciati per Disney+ sono "Andor", "Star Wars: The Bad Batch", "Star Wars: Visions", "Lando", "The Acolyte" e "A Droid Story". Lo studio sta inoltre lavorando all’adattamento di "Willow" in una nuova serie con Warwick Davis che tornerà a interpretare il personaggio protagonista.

Il prossimo film di Star Wars, previsto in uscita nelle sale americane nel dicembre del 2023, sarà "Rogue Squadron", diretto da Patty Jenkins regista del franchise "Wonder Woman". Il nuovo capitolo di "Indiana Jones" diretto da James Mangold, un lungometraggio Star Wars scritto e diretto da Taika Waititi e "Children of Blood & Bone", basato sul romanzo bestseller del New York Times di Tomi Adeyemi, completano la lista dei lungometraggi.

Nel corso dell’Investor Day, i responsabili creativi Disney hanno annunciato una nuova offerta di contenuti di qualità ideati appositamente per l’ecosistema direct-to-consumer. Nel giro dei prossimi anni, Disney+ intende lanciare circa 10 serie Star Wars e 10 serie Marvel oltre a 15 serie live action Disney, Disney Animation, e Pixar, nonché 15 film live action Disney, Disney Animation, e Pixar - che vanno a completare il contenuto premium che uscirà nelle sale cinematografiche o sui canali lineari prima di essere disponibile sul servizio di streaming.

È stato inoltre annunciato che "Raya e l’Ultimo Drago" di Walt Disney Animation Studios uscirà su Disney+ con Premier Access (Accesso Vip) nei mercati Disney+, in contemporanea all’uscita nelle sale cinematografiche, prevista il 5 marzo 2021 negli Stati Uniti.

© Riproduzione riservata