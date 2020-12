Coronavirus, il Vaticano si adegua al Dpcm: musei e Ville Pontificie chiusi fino al 15 gennaio

"In coordinamento con i provvedimenti varati dalle Autorità italiane per far fronte alla situazione sanitaria, i Musei Vaticani continueranno a rimanere chiusi al pubblico sino al 15 gennaio 2021 (compreso)". È quanto si legge sul sito dei Musei vaticani.

"È ugualmente prorogata la sospensione delle attività di interesse turistico, museale e culturale presso le Ville Pontificie di Castel Gandolfo". È previsto, si informa ancora, "il rimborso diretto automatico per tutti i biglietti già acquistati per visite guidate o ingressi prenotati nel periodo di chiusura su indicato. Il visitatore non dovrà quindi procedere con una richiesta formale di rimborso". AGI

