Bis siciliano al concorso nazionale di eleganza per auto storiche, vince la Fiat 501 di Pizzuto

Bis siciliano al concorso nazionale di eleganza per auto storiche organizzato da ACI Storico e Historic Club Castrovillari, club blasonato che organizza ogni anno la Coppa Felice Nazzaro. Anche questa volta a vincere la classifica assoluta “Best of Show” e’ la FIAT 501 SS Targa Florio del 1922 condotta da Angelo Pizzuto, regolarista e presidente dell’Automobile Club Palermo.

E’ stata una battaglia dura tra circa 190 interessanti veicoli d’epoca che hanno ricevuto circa 70 mila voti dal web ma che sono stati giudicati da una giuria d’eccezione composta da Marco Angrisani di Aci Storico, dal vice direttore di Ruote Classiche Carlo di Giusto, dal noto blogger Enrico di Mauro, dal conduttore di “Affari a 4 ruote” Antonello Salzano e da Enrico di Taranto della Zagato.

Ha prevalso il fascino delle vetture anteguerra che, come nel caso della vincitrice Fiat 501 SS, continuano dopo un secolo a partecipare ancora alle gare su strada. Al secondo posto la Renault Dauphine Gordini del 1968, ed al terzo posto la Ferrari Mondial T del 1993 per la categoria Youngtimer. Ancora una volta la Sicilia si conferma terra di motori di qualita’ con Angelo Pizzuto che rappresenta questa eccellenza siciliana, facendo conoscere in giro per l’Italia la nostra storia e cultura attraverso le auto d’epoca

