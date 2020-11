Oscar, nuove regole in tempo di Covid: via libera anche ai film non passati in sala

Rivoluzione per gli Oscar ai tempi del Covid. Nell’edizione 2021 degli Academy Awards potranno essere candidati anche i film distribuiti direttamente in streaming e non passati in sala.

A obbligare l’Academy a questa decisione è stata la chiusura dei cinema. Dal potenziale predominio di Netflix ai titoli da festival arriva una prima panoramica della corsa agli Oscar 2021, la cui a cerimonia è fissata per il 25 aprile 2021. "Da 5 bloods" (Netflix) di Spike Lee racconta la storia di quattro veterani afroamericani, impegnati in un viaggio in Vientnam fra i dolorosi ricordi della guerra e in un’indagine alla ricerca del tesoro nascosto quarant'anni prima insieme a un loro defunto commilitone.

"Il processo ai Chicago 7" (Netflix) con Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Mark Rylance, seconda regia di Aaron Sorkin, rievoca il caso giudiziario che, nel 1969, portò a giudizio diversi pacifisti in seguito alle manifestazioni durante la Convention del Partito Democratico dell’anno precedente.

Dopo il trionfo di Parasite, arriva "Minari" di Lee Isaac Chung, film vincitore del Sundance Film Festival. La pellicola racconta la storia di una famiglia americana di origini coreane che si trasferisce nelle campagne dell’Arkansas, investendo i propri risparmi in una fattoria.

Anthony Hopkins è invece il protagonista di "The Father", un uomo in lotta contro la demenza senile. La corsa per la migliore attrice vede in corsa star del calibro di Meryl Streep, Michelle Pfeiffer ed Ellen Burstyn. A far parte della lista, secondo Variety c'è anche Sophia Loren, protagonista di "La vita davanti a sè” di Edoardo Ponti”.

© Riproduzione riservata