"Una canzone per il presidente Biden", la dolce dedica del palermitano Antonio Cadili

“Sono molto contento che in America ha vinto le elezioni Joe Biden. E proprio mentre ascoltavo i dati in tivù, mi è venuta l’idea di dedicargli una mia melodia". A parlare è Antonio Tancredi Cadili, il piccolo puparo palermitano di 9 anni, con la passione della musica.

“Mi sono messo subito al pianoforte ed ho cominciato a suonare, le note sembravano venir fuori quasi magicamente. È una melodia semplice anche perché studio pianoforte da poco più di due anni, ma è composta col cuore. È una musica dolce e spero possa trasmettere serenità. Mi sono ispirato al sorriso del presidente che dà serenità”. “Man mano che andavo avanti, ho pensato pure di scrivere le parole. Nella prima strofa ho immaginato che a parlare fosse la mamma del presidente Biden e che, rivolgendosi al suo bambino, gli dicesse che da grande avrebbe fatto grandi cose. Ed è stato così, come poi proseguo nel testo”.

“La melodia si intitola “Blue”, il colore con cui negli Stati Uniti si associano i Democratici. È il mio piccolo regalo al presidente Biden, come segno di amicizia e di grande ammirazione. Un modo per augurargli con tutto il cuore: “Buon lavoro!”.

L’anno scorso Antonio aveva incontrato Papa Francesco in piazza San Pietro al termine dell’Udienza generale. E in quell’occasione il bambino aveva consegnato al Papa la partitura della melodia che gli aveva dedicato dal titolo “La danza del cuore”, e Papa Francesco gli aveva donato un rosario. L’estate scorsa è stato scelto dal regista Luca Fortino come protagonista del film “Il teorema della felicità”, una coproduzione fra la società italiana Dorado Pictures e quella canadese Zma/Odflix. Le riprese si sono concluse a settembre, adesso il film è nella fase della post produzione che verrà realizzata in Canada e l’anno prossimo parteciperà ai più importanti festival del cinema.

