Google dedica il Doodle a Jacques Brel: ecco chi era e perchè viene celebrato oggi

Un Doodle dedicato ad uno dei più celebri cantanti di lingua francese in Europa: il cantautore, compositore, regista e attore Jacques Brel. È l'omaggio che rende Google nella sua home page. Jacques Brel viene celebrato oggi, 15 novembre, perché in questa data, nel 1966, Brel ha calcato il palcoscenico per l’ultima volta, regalando una performance emozionante al “Palais des Beaux-Arts“, a Bruxelles.

Jacques Romain Georges Brel è nato l’8 Aprile 1929 a Bruxelles. Il suo secondo album di Brel “Quand on n’a que l’amour” (1957) è stato un grande successo, ed ha vinto il Grand Prix de l’Académie Charles Cros. Con i successivi singoli ha registrato un successo dopo l’altro, confermando la sua notorietà in tutta Europa, anche dedicandosi a tour impegnativi, fino al suo ritiro volontario, avvenuto nel 1967.

A New York nel suo tour finale, Brel ha deciso di recitare, e così è nato uno dei suoi film più celebri, “Le Far West” (1973), nominato per la Palma d’Oro al Cannes Film Festival. Brel non era solo la star del film, ma anche co-autore e regista.

© Riproduzione riservata