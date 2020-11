Billie Eilish, esce "Therefore I Am": il primo singolo dopo la colonna sonora di 007

Si intitola "Therefore I Am" il nuovo singolo inedito di Billie Eilish, disponibile da oggi 12 novembre. Lo ha annunciato la stessa artista sui suoi canali social.

Il brano è il primo inedito dall'uscita di "No Time to Die, colonna sonora dell'atteso nuovo episodio della saga di 007, e "My Future".

Durante una live su Instagram il 14 settembre 2020 l'artista ha dichiarato che avrebbe presto pubblicato un nuovo singolo. La cover e la data di lancio sono stati rivelati il 9 novembre 2020 attraverso i suoi profili social.

Billie Eilish - “Therefore I Am”

The new single and music video out tomorrow at 10am PT.https://t.co/ISWoVjo6Iy pic.twitter.com/VOtRJE6UVa — billie eilish (@billieeilish) November 11, 2020

