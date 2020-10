Ariana Grande, esce oggi il nuovo album "Position"

In uscita oggi il sesto album di Ariana Grande "Positions", anticipato, lo scorso 23 ottobre, dal singolo omonimo stabile alla prima posizione della classifica Spotify Global con oltre 20 milioni di stream in soli tre giorni.

Soltanto poche ore fa la cantante aveva ringraziato i fan per l’affetto scrivendo sui social: "Ciao! Può essere già domani sera per favore? Vi amo così tanto e sono davvero così grata ed entusiasta. Non riesco a smettere di piangere".

Dal 23 ottobre è disponibile ovunque il singolo "Positions". Dopo che la settimana precedente la popstar ha annunciato a sorpresa su Twitter la pubblicazione del suo sesto album entro il mese di ottobre, i fan hanno potuto iniziare a godersi un primo assaggio dell’attesissimo progetto discografico con questo nuovo brano.

Contemporaneamente, è stato rilasciato online su YouTube il video ufficiale di "Positions". Diretto da Dave Meyers, vede Ariana Grande nei panni del Presidente degli Stati Uniti, attorniata da uno staff tutto al femminile tra conferenze stampa, celebrazioni e passeggiate nel giardino della Casa Bianca. In poche ore, il video ha superato le 6 milioni di views.

Ecco la tracklist del disco formato da 14 canzoni di cui tre collaborazioni realizzate rispettivamente con Doja Cat, The Weeknd e Ty Dolla $ign. :

Shut Up

34+35

Motive feat. Doja Cat

Just Like Magic

Off The Table feat. The Weeknd

Six Thirty

Safety Net feat. Ty Dolla $ign

My Hair

Nasty

West Side

Love Language

Positions

Obvious

Pov

