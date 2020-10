"La vita davanti a sé", in uscita il film con Sophia Loren diretto da Edoardo Ponti

Sophia Loren torna davanti alla macchina da presa nel film "La vita davanti a sé", diretto da Edoardo Ponti, dal 13 novembre su Netflix.

Il film è basato sull’omonimo romanzo di Romain Gary, pubblicato in Italia da Neri Pozza. Una superstite dell'Olocausto (la premio Oscar Sophia Loren) che si prende cura di bambini in difficoltà accoglie in casa sua a Bari anche un dodicenne che l'ha derubata.

La pellicola contiene anche un brano inedito di Laura Pausini, che canta "Io sì". "La vita davanti a sé" è una produzione Palomar in collaborazione con Artemis Rising Foundation con il supporto di Regione Puglia, Puglia Promozione, Apulia Film Commission.

