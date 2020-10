Cultura, Di Giorgi: "Una piattaforma come Netflix per il rilancio dello spettacolo"

Le misure per limitare la diffusione del Coronavirus contenute nel Dpcm firmato il 25 ottobre dal premier Giuseppe Conte prevedono la chiusura di cinema e teatri. Gli operatori del settore hanno mostrato la loro contrarietà a quanto deciso dal Governo, ma la deputata Dem Rosa Maria Di Giorgi propone un'alternativa per non far morire la cultura.

«L'iniziativa annunciata dal ministro Dario Franceschini può proiettare tutto il mondo dello spettacolo italiano nel futuro, con una forma di fruizione che rivitalizzerebbe da subito tutta la filiera che più di tante altre ha sofferto la crisi economica e occupazionale innescata dalla pandemia. Musica, teatro, danza, arti circensi e ogni altra manifestazione artistica dal vivo potrebbero ritrovare occasioni e opportunità di rilancio. Ci auguriamo che Cassa Depositi e Prestiti possa quanto prima realizzare il progetto di una piattaforma simile a Netflix con film, documentari e contenuti italiani che sarebbero a disposizione di tutti e specialmente delle giovani generazioni, abili alle fruizioni su internet. In questo modo la platea di fruitori dello spettacolo italiano potrebbe anche rinnovarsi e aumentare». Lo dichiara la deputata Dem Rosa Maria Di Giorgi.

