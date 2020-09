Premio Mondello, ecco chi sono i vincitori: a novembre la cerimonia online

Sono stati proclamati i vincitori della 46esima edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello presieduto da Giovanni Puglisi. A causa delle difficoltà legate al Covid, la cerimonia di premiazione si terrà online a novembre; per le stesse ragioni quest'anno non verranno assegnati il SuperMondello e il Mondello Giovani.

I vincitori sono: Giorgio Fontana con 'Prima di noi' (Sellerio), Ginevra Lamberti con 'Perché comincio dalla fine' (Marsilio), Chiara Valerio con 'Il cuore non si vede' (Einaudi), per la sezione Opera Italiana e Giulio Ferroni con 'L'Italia di Dante. Viaggio nel paese della Commedia' (La Nave di Teseo), per la sezione Opera Critica.

"Si tratta di romanzi molto diversi tra loro - spiega una nota - per stili e contenuti, che testimoniano la vivacità e la varietà della narrativa italiana contemporanea, mentre la monumentale opera di Giulio Ferroni è un vero e proprio viaggio all'interno della letteratura e della storia italiane, una mappa illuminata dai luoghi che Dante racconta in poesia".

"Purtroppo quest'anno - spiega Puglisi - non abbiamo potuto coinvolgere i giovani e i lettori forti, cosa che ci auguriamo di fare nel 2021 anche pwe dare un segno di un ritorno ad una normalità". Inoltre a causa del rinvio del Salone del Libro di Torino 2020, la Fondazione Sicilia, la Fondazione Circolo dei lettori di Torino e il Salone del Libro hanno rimandato la sezione Autore Straniero al 2021.

