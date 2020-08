Teatri di pietra: "Infiniti mondi" in scena a Palazzolo Acreide, Eraclea Minoa e a Lilibeo

Palazzolo Acreide, Eraclea Minoa e Lilibeo saranno gli scenari che ospiteranno "Infiniti mondi", la produzione di Teatri di pietra.

Tratto dagli scritti di Giordano Bruno, nato a Nola nel 1548, lo spettacolo unisce teatro e danza e mette in scena l'autentico furore della ricerca e della scoperta che ha no animato il filosofo sino a condurlo al rogo di Campo Di Fiori a Roma, nel 1600.

Mario Brancaccio, che interpreta Giordano, come in un mantra recita all'infinito "Maledetto me! ", quasi a evidenziare l'impossibilità di esprimere l'idea di bellezza e di coesistenza dei mondi che le quattro danzatrici, Carlotta Bruni, Rosa Merlino, Mary Claire Garneri e Paola Saribas incarnano, realizzando l'armonia e la perfezione a cui ogni essere umano puo' tendere.

In scena il 7 agosto presso l'area Sol Invictus a Palazzolo Acreide, l'8 agosto a Eraclea Minoa e il 9 agosto al parco archeologico di Lilibeo.

