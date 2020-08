La casa di carta, si gira la quinta e ultima stagione: chi sono i due nuovi attori del cast

Al via le riprese della quinta stagione de La casa di carta.

La serie di successo targata Netflix tornerà con una novità: l'ingresso nel cast di due nuovi attori ossia Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado.

Il primo, classe 1982, è nato in Spagna a Castellón de la Plana ed è figlio di un fisioterapista e di una direttrice di banca. Voleva diventare un tennista professionista, ma un infortunio alla spalla ha di fatto decretato la fine della sua carriera.

Spinto dalla zia, ha iniziato a frequentare il mondo del teatro, studiando quindi recitazione, ballo moderno e acrobatico.

Ha la passione per il surf ed è noto per le sue battaglie in favore dei diritti della comunità LGBT e per l'ambiente.

Patrick Criado, invece, è nato nel 1995 a Madrid e ha iniziato a recitare collaborando con altri attori noti spagnoli. Il suo primo ruolo di primo piano è arrivato con il personaggio di Nuño, nella serie Red Eagle. Criado Molto è molto riservato, anche se sui social non nasconde le sue passioni per la musica e per le moto.

I due attori sono al momento impegnati nelle riprese della Casa di carta, fra Spagna, Danimarca e Portogallo. Torna dunque la banda con érsula Coberó (Tokyo), µlvaro Morte (Il Professore) , Itziar Ituño (Lisbona), Pedro Alonso (Berlíno), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsiglia), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Ispettrice Sierra), José Manuel Poga (Gandía) e molti altri.

La quinta stagione della serie, inoltre, è stata annunciata come l'ultima. La trama di questo ultimo capitolo è ancora top secret.

