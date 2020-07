Sul set di "Un Natale su Marte", Boldi e De Sica di nuovo insieme in un cinepanettone

E alla fine riunione fu: Boldi e De Sica ci riprovano a formare la coppia gloriosa dei cinepanettoni.

Operazione completa con Neri Parenti alla regia. Sono cominciate le riprese di Un Natale su Marte, una produzione Warner Bros.

Entertainment Italia, Indiana Production e Cattleya. Warner Bros distribuirà il film. Nel cast anche Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni, Fiammetta Cicogna e Herbert Ballerina. Sono passati oltre 30 anni dall’inizio di una saga popolare come quella delle Vacanze di Natale, un franchise per dirla all’americana, con numeri stratosferici al botteghino per lo meno per i primi anni: il primo fu Vacanze di Natale dei Vanzina, 1983, ambientato a Cortina, poi ci furono i cinepanettoni a Miami, New York, Rio e così via. Sceneggiato da Neri Parenti e Gianluca Bomprezzi, questo nuovo Un Natale su Marte si gira a Roma per 7 settimane.

