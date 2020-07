"Oggi è un altro giorno", lo show di Massimo Ranieri sbarca in Sicilia: tappa a Catania, Ragusa e Marsala

Massimo Ranieri sbarca con il suo show in Sicilia. Gli spettacoli vengono definitivamente confermati e realizzati nelle seguenti date:

Catania – 10 agosto (villa Bellini)

Ragusa – 11 agosto (Arena piazza Libertà)

Marsala – 13 agosto (Arena piazza della Vittoria)

I possessori dei biglietti precedentemente acquistati (ai quali verrà data priorità assoluta) dovranno inviare la conferma d’ordine o la copia del biglietto a mezzo mail alle seguenti mail per la riassegnazione del posto, secondo il settore corrispondente al biglietto acquistato, indicando il nominativo, un recapito telefonico e un indirizzo per la rintracciabilità, come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali attualmente vigenti.

PER OGNI BIGLIETTO ACQUISTATO

- per lo spettacolo di Catania scrivere a raniericatania@puntoeacapo.uno

- per lo spettacolo di Ragusa scrivere a ranieriragusa@puntoeacapo.uno

- per lo spettacolo di Marsala scrivere a ranierimarsala@puntoeacapo.uno

Sarà possibile accedere al concerto esibendo all’ingresso il biglietto acquistato unitamente alla copia della mail con la nuova assegnazione ricevuta. Per informazioni potete consultare il sito www.puntoeacapo.uno. Riassegnati i posti sarà possibile riaprire le vendite dei posti residui. Disponibilità fino ad esaurimento posti.

