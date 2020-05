Esce l’inedito “Canto per Te”, una canzone nata a distanza di chilometri

Sono undici amici che si conoscono da tempo, poi un giorno arriva la pandemia e per creare qualcosa di diverso nei giorni bui della quarantena decidono di partecipare tutti assieme ad un format musicale su piattaforma social #AndràTuttoBeneLiveMusic.

Un esperimento riuscito con migliaia di visualizzazioni. Poi l’idea di un amico di fare un inedito e qui è scattata la molla di fare qualcosa, in tempo di pandemia, con gli artisti obbligati a restare chiusi a casa. Le distanze c’erano per alcuni, anche più di tremila chilometri, ma la voglia di fare era tanta. La squadra è eterogenea per vocalità e tipo di musicalità ma legati da un unico amore: la musica.

Undici cantanti come in una squadra di calcio, pronti a scendere in campo. Una squadra ben assortita, nel gruppo c’è un cantautore e autore Salvatore Taormina, con esperienze a livello nazionale. Uno dei suoi brani, "Soli a metà", interpretato da Manuel Aspidi, ha partecipato all'edizione di Amici 2007, vincendo nello stesso anno il disco d'oro; poi Mimmo Castelli, in arte Gino Castelli, numerosi successi, tra cui un festival internazionale a Vina del Mar in Cile, ex tastierista e vocalist dei Modern Talking per citare alcune tappe della sua lunga e brillante carriera, ora anche producer in Germania; la cantante dalle corde graffianti, Tiziana Cara, vocal coach nonchè vocalist di grande spessore con esperienze anche negli Stati Uniti e tra le sue esperienze professionali in qualità di solista del musical internazionale '' Pinocchio opera rock'' con Giorgio Pasotti.

E poi Antonella Caruso, cantautrice, vincitrice del contest nazionale “Casetta live”, già corista di alcuni artisti internazionali; Federica Neglia soprano facente parte della compagnia delle Operette del Teatro Al Massimo di Palermo, il cantautore e chitarrista Salvo Capizzi, che ha collaborato con artisti nazionali; il direttore d’orchestra e di coro, polistrumentista e cantante Domenico Guzzardo; poi Giampiero Cancilla, cantautore e vocalist di un gruppo di tradizioni popolari; Francesco Di Maio musicista, laureato in pianoforte e polistrumentista; infine un duo musicale, rodato da anni, composto da Piero Gargano e Ivan Graziano, tra l’altro protagonisti di eventi musicali nelle piazza siciliane.

Molti di loro da più di 25 anni calcano i palcoscenici nazionali ed internazionali. Fanno della canzone la loro vita, la loro passione. E in un periodo storico che non nessuno mai s’aspettava, la voglia di fare qualcosa, di raccontare emozioni, hanno fatto il resto. Microfoni “casalinghi”, strumenti accordati e pronti, ognuno per la propria parte con la regia distante migliaia di chilometri. Con tutte le difficoltà del caso nel giro di qualche settimana il brano è pronto, la canzone dal titolo “Canto per Te” supportata dal video è piena di emozioni, molto significativa soprattutto un messaggio ben preciso verso quel mondo della musica che, come tutti gli altri settori, soffre attualmente ma che è sempre vivo non demorde ed è pronto a ripartire nonostante tutto come nel ritornello “Spengo la luce, dammi la voce, che questa notte io canto per te ...”.

