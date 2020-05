“ioGero e vi racconto storie”, arriva in libreria il libro di esordio di Gero Guagliardo

“ioGero e vi racconto storie” (Nuova Ipsa Editore) è il libro d’esordio di Gero Guagliardo, una raccolta di storie che rende omaggio alla cosa meno scontata che conosciamo: la quotidianità.

Gero Guagliardo, una vita professionale come filmaker, regista e blogger, una laurea in ingegneria in tasca mai utilizzata, ha sempre scritto in maniera disordinata, perdendo gli appunti, senza continuità, fino alla nascita del figlio Andrea che lo ha portato a rivedere la sua vita e a prendersi una pausa dal suo lavoro.

Così, fra ottobre 2019 e febbraio 2020, ha messo nero su bianco le storie contenute in questo libro, 44 brevi racconti, accompagnati da 8 illustrazioni di Irene Roggero, che ha disegnato anche la copertina.

Gero Guagliardo ha “copiato” dalla realtà, farcendola con una imprecisata dose di fantasia. "Quanto basta", come il sale da cucina, per rendere ogni storia sinceramente semplice e speciale.

“ioGero e vi racconto storie” affronta sicuramente la Paternità come tematica, ma anche l'Amore, la Rivincita, la voglia di Riscatto. C'è l'Impresa intesa come sfida, ci sono gli Eroi di tutti i giorni che non hanno un mantello ma magari stringono in pugno una busta dell'Esselunga.

C'è un bel po' di Milano ma c'è anche tanta Sicilia. E c'è anche il Coronavirus, ma anche in questo caso, scritto a modo di “Gero”, che si è messo nei panni di un bimbo e si è chiesto: “e se tutto questo servisse ai bulli per capire che il bullismo è un'immensa perdita di tempo e quando rientreremo a scuola non ci sarà più il bullismo?". Il libro sarà disponibile da fine maggio nelle principali librerie italiane e online.

