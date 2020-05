Mai più file in banca o nei supermercati, ecco l'app "YouLine" ideata da due palermitani

Addio file in banca, nei supermercati o nei musei. Per evitare gli assembramenti arriva l'app Youline, ideata da due medici palermitani: basterà inquadrare un codice situato all’esterno di uffici o attività commerciali per mettersi in fila o prenotare il turno comodamente da casa.

Un sistema semplice e innovativo che aiuterà a gestire la ripresa ma potrebbe rivelarsi utilissimo pure in futuro, visto che le abitudini dovranno necessariamente cambiare ed evitare assembramenti sarà la regola anche dopo la fine dell’emergenza Covid.

Perché se è vero – come dicono gli esperti – che per una cura o un vaccino serviranno mesi o addirittura anni, la ricetta per tornare a vivere in questa fase e anche oltre non può prescindere dal rispetto delle regole sul distanziamento sociale. “E in questo senso - spiegano Francesco Cupido e Mario Imburgia, che hanno finanziato e sviluppato YouLine con il supporto tecnico di Andrea Santangelo – ogni spazio confinato è un luogo a rischio. Bar, negozi, supermercati, centri estetici, poliambulatori, studi medici o professionali, ma anche banche, uffici postali, enti pubblici o privati possono agevolare il contagio se non si rispettano alla lettera le circolari e le indicazioni dell’Istituto superiore di Sanità”.

YouLine è una web app e non richiede installazione, funziona su tutti i device (non solo smartphone ma anche pc) ed è assolutamente gratuita. Inoltre, rispetta la privacy e non necessita l’inserimento di informazioni personali. In estrema sintesi, basterà inquadrare il codice o caricare il link per sfruttarne i vantaggi.

