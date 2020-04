Film su Pertini e la grande festa in diretta nazionale: il 25 Aprile su Tgs

Un'altra giornata di programmazione speciale per Tgs, stavolta per la giornata in cui l'Italia festeggia l'anniversario della Liberazione. Un palinsesto speciale e un film che racconta la storia del giovane partigiano Sandro Pertini, in onda in contemporanea sugli schermi di 28 emittenti italiane. Come spiegano il direttore artistico di Tgs, Salvo La Rosa, e la responsabile delle News, Marina Turco, «Sarà una giornata speciale, per festeggiare la liberazione dal nazifascismo». Che in questi tempi di emergenza e restrizioni, suona veramente come un'ulteriore voglia di aria e luce.

Si inizierà alle 14,30 collegati su TGS in diretta nazionale per seguire la grande festa virtuale che si aprirà con l'Inno di Mameli cantato da Tosca; poi l'attrice Lella Costa introdurrà gli interventi di Carla Nespolo, presidente dell'Anpi (associazione nazionale dei partigiani d'Italia), di Maria Lisa Cinciari Rodano, staffetta partigiana e Sara Diena, di Fridays for Future Italia. La diretta si chiuderà alle 15 cantando Bella Ciao insieme ad Anpi. Altre info su www.25aprile2020. it.

«Una maniera diversa - come dicono gli organizzatori - per festeggiare la Liberazione in tempi di coronavirus, per guardare al futuro con speranza e coraggio. Per sentirsi uniti con gli hashtag #iorestolibero e #iorestolibera». Da tutta Italia, saranno tanti gli artisti che sui social parteciperanno alla manifestazione, ognuno con il proprio contributo.

Alle 21,40 Tgs manderà in onda «Il giovane Pertini combattente per la libertà» di Giambattista Assanti, film che non è mai uscito nei cinema proprio a causa dell'emergenza Covid-19. Nato con il patrocinio dell'Anpi, è interpretato da Gabriele Greco, Dominique Sanda, Ivana Monti, Enrico Montesano, Massimo Dapporto, Gaia Bottazzi e Cesare Bocci. «A trent'anni dalla scomparsa del presidente, in un lungo flashback dal ‘29 al ‘43, il film racconta di un uomo, del suo coraggio, della sua fede incrollabile nell'idea socialista e della sua battaglia antifascista», spiegano La Rosa e Marina Turco.

La pellicola è prodotta da Genoma Films e Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Kreiamo Productions. Scorreranno dodici anni della storia dell'Italia fascista, si racconterà l'amicizia in prigione tra Pertini e Antonio Gramsci e il tormentato rapporto con la madre Maria e il suo grande amore, Matilde, sacrificato per amor di patria. Camei di Valdo Spini e di Stefano Caretti, autore con Maurizio Degli Innocenti del libro che ha ispirato il film. Musiche di Guido De Gaetano. Una curiosità arriva proprio da Coop Alleanza 3.0 che ricorda come Pertini si laureò a Modena con una tesi incentrata sul mondo della Cooperazione.

© Riproduzione riservata