Coronavirus, on line la rassegna ExtroVersi: in scena 100 poeti, attori e musicisti

La XV edizione della “Rassegna Internazionale del Melologo ExtroVersi – La Parola che unisce” organizzata dalla Extroart, quest'anno, a causa delle misure di contenimento dell’emergenza per il coronavirus, non uscirà da casa, ma calcherà il palco virtuale di Facebook, ospitando oltre 100 partecipanti tra poeti, musicisti e attori che si sono esibiti dal proprio domicilio.

Nessun biglietto da pagare, nessuna fila per partecipare alla manifestazione: sarà sufficiente collegarsi alla pagina di ExtroVersi. Ogni giorno viene trasmessa una video-poesia in cui un attore/attrice, interpreterà i versi inediti composti da un’altro poeta, a cui un musicista ha realizzato una partitura dedicata o una improvvisazione musicale adattata alla lirica, che sarà una ulteriore interpretazione di accompagnamento alla lettura.

I tre protagonisti: poeta, attore e musicista alla fine saranno legati dal web, infatti in alcuni casi, non si sono mai conosciuti e spesso anche geograficamente distanti.

“Ogni giorno -dichiara Ludovico Gippetto, ideatore e presidente della Extroart - la nostra poesia sarà una dedica diversa per tutti coloro, che si stanno prodigando in questa emergenza, per salvare vite umane. Speriamo che la visione di questi testi potrà rappresentare un momento di sosta, una sorta di pausa caffè, per loro che ormai da troppe settimane lavorano incessantemente a guardia della salute di tutti noi. Non tutte le voci che leggeranno i versi appartengono a professionisti, ma per volontà progettuale, ho coinvolto anche degli interpreti della porta accanto, uniti dalla grande generosità di avere comunque registrato un video amatoriale, con una resa forse non troppo eccellente, ma carica di quella emozione che solo le grandi cose riescono a trasmettere. A tutti loro va il mio personale ringraziamento, anche per aver permesso anche per il 2020 non far mancare questo ExtroVersi, che si pone nel panorama della cultura italiana come unico esempio di Rassegna del Melologo.”

