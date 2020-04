Diretto da Ridley Scott, arriva il film sull'omicidio Gucci: Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani

Lady Gaga sarà la protagonista di 'Gucci', film diretto da Ridley Scott sul celebre assassinio di Maurizio Gucci, avvenuto il 27 marzo 1995.

MGM ha acquisito i diritti della pellicola che vedrà la cantante, che pochi giorni fa ha rivelato la copertina del suo prossimo album 'Chromatica', nei panni di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Gucci che fu accusata di aver organizzato l’omicidio.

Roberto Bentivegna ha scritto la sceneggiatura, basata sul libro del 2001 'The House of Gucci' di Sara Gay Forden. MGM ha avuto la meglio, come riporta 'Hollywood Reporter', su Netflix ed almeno un altro streamer.

Il film sarà prodotto da Ridley Scott e Giannina Scott attraverso la loto etichetta Scott Free Productions.

«La storia è così epica, la posta in gioco così alta e i personaggi così ben disegnati che eravamo determinati a portarlo sul grande schermo - afferma Giannina Scott - dire che siamo entusiasti di collaborare con Mike De Luca e il suo brillante gruppo cinematografico alla MGM è un eufemismo. Non vediamo l’ora di vederlo prendere vita l’anno prossimo».

Ridley Scott era impegnato nelle riprese di 'The Last Duel', un film drammatico ambientato nel Medioevo con Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver, ma quel film è sospeso a causa della pandemia di coronavirus. Il programma, dunque, per Scott è di ricominciare a lavorare su questo film quando Hollywood e il mondo si saranno liberati dal coronavirus e poi di tuffarsi immediatamente nel progetto 'Guccì per arrivare in sala a novembre 2021.

© Riproduzione riservata