Esce "Il respiro dell'isola", il nuovo romanzo di Edizioni Kalòs

Tre donne le cui vite si intrecciano sulla stessa isola, Lampedusa. Si chiama “Il respiro dell’Isola” il nuovo romanzo di Edizioni Kalós, quarto titolo della collana “Fili e trame”, scritto da Giovanna Pandolfelli con le illustrazioni di Flavia Filpi.

Le protagoniste sono Amina, Adele e Angela. Sembra quasi che il respiro costante dell’Isola aliti sulle loro esistenze, tanto da farle sentire d’un tratto, in un modo o nell’altro, isole esse stesse. Un vento che trascina con sé odori e sapori della terra e della Sicilia: capperi, origano e peperoncino. Quegli stessi aromi che condiscono quella che, pagina dopo pagina, può essere letta come una storia universale, un messaggio di speranza per chi valica i confini della (in)certezza muovendo verso mete imprevedibili e trovando, perché no, un briciolo di serenità dall’altra parte del mare o semplicemente facendo un giro attorno all’Isola in cui in fondo ha sempre abitato.

Giovanna Pandolfelli, che è al suo romanzo d’esordio, ha studiato lingue straniere a Roma e in Germania e vive in Lussemburgo. Traduttrice e insegnante di italiano per stranieri, si interessa di migrazione e intercultura. E’ già autrice di due raccolte di racconti e di un libro illustrato di bambini sulla musica.

