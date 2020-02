Il doodle di Google dedicato al comico Roberto Gómez Bolaños, in Italia c'è chi lo ricorda

Il doodle di Google di oggi è dedicato a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito" nel 91esimo anniversario della sua nascita. Un disegno col suo mezzobusto con una casacca da arbitro ha catturato l'attenzione degli internauti. Ma chi era Roberto Gómez Bolaños e perchè era conosciuto anche in Italia?

Era un personaggio televisivo molto famoso in Messico ma anche nel resto dell'America latina. Un brillante attore comico che alla fine degli anni ’80 si è fatto conoscere anche in Italia grazie al suo più famoso personaggio, Cecco della Botte. Il suo volto compariva nelle reti locali che in quegli anni ospitavano soprattutto telenovelas o film d'elite. In Cecco della Botte, col titolo modificato in “Un’autentica peste“, interpretava un orfano che dormiva in un barile, e «Chapulin Colorado», un super eroe con le antenne armato con un martello giallorosso che ha ispirato l’Uomo Ape dei Simpsons.

Ma non furono i suoi unici personaggi: ne creo tanti altri come "Chómpiras", il "Doctor Chapatín", "Vicente Chambón" e "Chaparrón Bonaparte".

Fu sposato per 23 anni con Graciela Fernández, con la quale ebbe sei figli. Il matrimonio successivo nel 2004 con Florinda Meza, che interpretava il ruolo di Doña Florinda in El Chavo del Ocho. Roberto Gómez Bolaños morì a 85 anni. I suoi funerali ebbero grandissima eco e si svolsero nella sua città natale, Città del Messico, allo stadio Azteca pieno di gente. In mezzo al campo fu sistemato un altare dove fu portata la bara in un corteo con al seguito centinaia di persone, molte delle quali vestite da Uomo Ape.

