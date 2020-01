AstroLuca ammira la sua Catania dallo spazio: "Una brillante costellazione"

Luca Parmitano fotografa e ammira la sua Catania, brillante e piena di vita in una notte come tante. Questo il tema del suo ultimo scatto pubblicato in un tweet.

«Costruita su (e di) roccia lavica, Catania può sembrare scura di giorno, ma brilla come una costellazione - e una

piena di vita - nella notte", scrive AstroLuca con la sua solita vena poetica, in un tweet che in pochi minuti ha raccolto centinaia di mi piace dai suoi follower.

Non è la prima volta che l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ci regala immagini della sua Sicilia. La prima l'aveva mandata pochissimi giorni dopo l’inizio della sua missione, nel luglio 2019: era un’immagine diurna della Sicilia, avvolta dal blu del mare e spolverata di nuvole bianche «come zucchero a velo».

A ottobre aveva documentato l’eruzione dell’Etna, tra nuvole e cenere, mentre a novembre aveva pubblicato «un omaggio» alla sua città, Catania, ripresa di giorno. Risale invece a un paio di settimane fa, l’ultimo ritratto del vulcano imbiancato dalla neve.

