Tommaso Paradiso, nuovi progetti: "Sto lavorando ad un film"

"Ricomincio da me. In realtà ho sempre un po' ricominciato da me".

Parte da qui e dal nuovo futuro da solista lo speciale "Tommaso Paradiso - Ricomincio da me", dedicato al cantautore dopo l’addio ai Thegiornalisti. in onda domani alle 21 su Sky TG24.

Conversando con il vicedirettore della testata all-news, Omar Schillaci, Tommaso Paradiso, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo inedito "I nostri anni", dà vita a un’intervista "per pianoforte e voce", alternando ricordi, carriera, passioni come quella per il cinema, nuovi progetti. Le parole si mescolano alle note delle sue canzoni, eseguite dal vivo in set acustico.

Parlando del percorso che lo ha portato a scegliere la carriera da cantautore, lasciando la band con cui è arrivato al successo, Paradiso spiega che "da parecchi anni ho lavorato spesso da solo, la mia band in fase di studio diventavano i produttori. Si era perso un po' quel filo logico della band, per questo è stata decisa alla fine questa scelta. Ho avuto dei fantastici compagni di viaggio a cui voglio anche molto bene, confesso che li sento. Per quanto la gente possa pensare che sia successo chissà che cosa, è vero ma continuo a sentirli, continuiamo a scriverci".

Paradiso, che a ottobre partirà per un tour nei palazzetti, racconta poi del rapporto che ha con i giudizi altrui, spiegando che li accetta tutti:

"Ci sono due correnti, c'è chi pensa che io sia antipatico, me la tiri, che tutto quello che ho guadagnato sia frutto del caso e della fortuna, e poi c'è chi conosce bene la mia musica e quello che tento di esprimere ogni volta. Mi prendo questo divisionismo che ruota intorno al mio personaggio, mi va benissimo. È pure giusto che ci sia una pluralità di voci e non un pensiero unico attorno al musicista".

L’intervista si conclude con una melodia suonata al pianoforte, che Paradiso definisce "un motivetto".

Alla domanda se potrebbe essere la colonna sonora del suo film, Paradiso sorridendo risponde: "Potrebbe, o potrebbe essere qualcos'altro".

Tra i progetti futuri del cantante non c'è soltanto la musica, ma anche un film a cui sta lavorando già da qualche mese: "Ho consegnato la sceneggiatura qualche giorno fa ed è stata molto apprezzata - racconta nell’intervista -, adesso dobbiamo solo girare. È un film dove si mischiano romanticismo e tanta malinconia, c'è un perdente, che è il protagonista, che però ha un riscatto. È la storia che avrei voluto raccontare e l’ho raccontata. La vedremo a breve, non a brevissimo ma a breve".

