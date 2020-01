Il doodle di Google celebra il mito di Luis Alberto Spinetta a 70 anni dalla nascita: ecco chi era

Il doodle di Google oggi celebra il mito di Luis Alberto Spinetta a nel 70esimo anniversario della sua nascita. Chi era Spinetta? Un cantante e musicista argentino, noto perchè considerato il padre del rock and roll in lingua spagnola.

Il disegno che compare per chi digita il motore di ricerca è l'immagine del cantante colorato di verde con una chitarra rossa in mano davanti a un monitor che lo ritrae. Il verde non è un caso ma ricorda l'album Artaud, uno dei suoi lavori più noti.

Luis Alberto Spinetta nacque a Buenos Aires il 23 gennaio del 1950, un talento nel campo della musica sin da giovanissimo tanto che a 17 anni formò con due compagni di scuola gli Almendra che sarebbe diventato uno dei più importanti gruppi rock argentini.

Soprannominato "el flaco" (il secco per la sua corporatura) raggiunse l'apice della notorietà negli anni Ottanta e Novanta, cantando con molte band, tra cui i Pescado Rabioso cui cui produsse l'album Artaud.

L'artista è morto l'8 febbraio 2012, a neppure 62 anni. Nel suo Paese è ancora molto amato e ricordato, tanto che l'anno scorso un ingengere informatico argentino creò un programma di intelligenza artificiale in grado di elaborare canzoni ispirandosi al suo stile.

© Riproduzione riservata