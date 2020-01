Sanremo, il giovedì serata speciale: svelati duetti e cover dei big

Nella serata speciale di Sanremo 70, giovedì 6 febbraio, per celebrare i 70 anni del festival, ogni big interpreterà un brano che ha segnato la storia della manifestazione.

Ecco l'elenco dei titoli dei brani, e i duetti

Anastasio - Spalle al muro

Piero Pelù - Cuore matto

Elodie - Adesso tu con Aeham Ahmad

Elettra Lamborghini - Non succederà più, con Myss Keta

Giordana Angi - La nevicata del '56

Diodato - 24 mila baci

Raphael Gualazzi - E se domani, con Simona Molinari

Francesco Gabbani - L’italiano

Alberto Urso - La voce del silenzio, con Ornella Vanoni

Marco Masini - Vacanze romane, con Arisa

Enrico Nigiotti - Ti regalerò una rosa, con Simone Cristicchi

Michele Zarrillo - Deborah, con Fausto Leali

Rita Pavone - 1950, con Amedeo Minghi

Tosca - Piazza grande, con Silvia Perez Cruz

Achille Lauro - Gli uomini non cambiano, con Annalisa

Bugo e Morgan - Canzone per te

Irene Grandi - La musica è finita, con Bobo Rondelli

Le Vibrazioni - Un’emozione da poco, con Canova

Levante - Si può dare di più, con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Junior Cally - Vado al massimo, con i Viito

Paolo Jannacci - Se me lo dicevi prima, con Francesco Mandelli

Pinguini Tattici Nucleari - Papaveri e papere, Nessuno mi può

giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica più

fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce

Rancore - Luce, con Dardust e La rappresentante di lista

Riki - L’edera, con Ana Mena. (ANSA).

