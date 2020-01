La vita di David Bowie in un fumetto, ed ecco l'inedito a 4 anni dalla morte

Un nuovo EP e un fumetto che racconta la sua vita. A quattro anni esatti dalla morte, il mito di David Bowie non tramonta, ma si rafforza. Oggi ricorre l'anniversario della scomparsa dell'artista britannico, un anticonformista che ha sedotto intere generazioni con la sua musica, uno straordinario performer visivo che ha lasciato un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo.

La Parlophone Records pubblicherà in digitale, "Is It Any Wonder?", un EP di sei tracce rare ed inedite. E lo farà a poco a poco nel corso delle settimane. La prima traccia è stata pubblicata due giorni fa, in occasione del suo compleanno (avrebbe compiuto 73 anni) e dei 50 anni dalla registrazione del brano: si tratta di una versione inedita di "The Man Who Sold The World".

I prossimi cinque brani verranno pubblicati a partire dal 17 gennaio. L'intero disco "ChangesNowBowie" sarà pubblicato in quantità limitata in LP e CD per il Record Store Day 2020 del 18 aprile e in copertina ci sarà l'artista in una foto in bianco e nero realizzata dal fotografo Albert Watson nel 1996.

Intanto, in contemporanea con l'originale americano e in occasione del quarto anniversario della sua scomparsa, Panini Comics pubblica in Italia Bowie - Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams, la biografia a fumetti che racconta la vita dell'icona mondiale.

Un volume illustrato dalla coppia pop e technicolor del fumetto americano, Michael e Laura Allred, con la sceneggiatura di Steve Horton, che ripercorre la scalata al successo dell'artista dall'anonimato alla fama mondiale, in parallelo all'ascesa e alla caduta del suo alter ego Ziggy Stardust.

