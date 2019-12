Cinema, tutti i film da vedere a Natale... aspettando Checco Zalone

Con la certezza che gli assi "pigliatutto" delle feste siano già stati in gran parte calati tra Guerre Stellari e Pinocchi rivisitati, e con l'ombra di Checco Zalone che già incombe col primo giorno del nuovo anno, sono pochi glia ardimentosi che arrivano in sala tra la Vigilia e il giorno di Natale.

Fra i tre prescelti, non c'è dubbio che saranno le avventure di Dwayne Johnson e Jack Black a calamitare soprattutto gli adolescenti, ma le alternative sono ben indirizzate tra bambini e famiglie da una parte e spettatori più maturi dall'altra.

Per tutti gli auguri sono d'obbligo.

- JUMANJI: THE NEXT LEVEL di Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Danny Glover, Danny De Vito, Nick Jonas, Madison Iseman, Awkwafina, Colin Hanks, Alex Wolff, Dania Ramirez, Rhys Darby. Il piccolo Spencer non si rassegna a vedere le tessere del gioco prediletto, il Jumanji, languire sparse nel seminterrato. Ma nel tentativo di rimetterle in ordine riattiva il mondo parallelo in cui viene risucchiato. Vanno in suo soccorso gli amici più cari, Bethany, Fridge e Martha, cui però si aggregano senza rendersene conto anche due anziani pensionati: il nonno di Spencer e il suo amico Milo. La mal assortita pattuglia dovrà affrontare nuove e inesplorate zone di Jumanji e sfidare le leggi della logica e dell'avventura per tornare nel mondo di sempre. È il film di Natale per antonomasia e tutti si aspettano che calamiti al botteghino anche coloro che fino al giorno di festa si sono astenuti dalla visita di un cinema.

- SPIE SOTTO COPERTURA di Nick Bruno e Troy Quane. Un cartoon che ricalca con humour i modelli cari a 007 con una impeccabile spia, Lance Sterling, sempre a suo agio nelle situazioni più spettacolari, sempre rubacuori al buon momento, cui si affianca Walter, un genio delle tecnologie che inventa armi e trucchi per il servizio segreto. L'ultima sua trovata è un filtro che può trasformare le sembianze degli agenti sotto copertura. Peccato che alla cavia Lance tocchi in sorte di trasformarsi in piccione, con tutte le conseguenze del caso. La strampalata coppia dovrà ricorrere a ogni mezzo perché la missione affidata a Sterling non si traduca in un fiasco micidiale.

- THE FAREWELL/ UNA BUGIA BUONA di Lulu Wang con Awkwafina, Shuzhen Zhao, X Mayo, Tzi Ma, Yang Xuejian, Diana Lin, Becca Khalil, Yongbo Jiang, Han Chen, Aoi Mizuhara. Per chi cerca una perfetta commedia natalizia senza Babbi Natale ed eccessi di glucosio, questa storia, in larga parte autobiografica, è la ricetta sicura. Indiscusso gioiello dell'ultima edizione del Sundance Festival e film indipendente americano un po'diverso dal copione prevedibile delle opere "indie" degli ultimi anni è la storia della grande amicizia tra la giovane Billi (cinese nata a Changchun ma cresciuta a New York e più americana di un wasp) e la nonna paterna Nai Nai che non ha mai messo piede fuori dalla sua terra natale in Cina. Le due si sono sempre scritte e affezionate a distanza, finché Billi non viene a sapere che la nonna è gravemente malata. La famiglia si oppone al viaggio in Cina della ragazza perché teme che riveli all'anziana signora la verità, ma Billi non sente ragione e viaggerà verso le sue origini col pretesto di una festa di matrimonio che riunisce tutti i parenti. Nonostante il tema il film è zeppo di situazioni comiche e tenere che mandano a casa felici gli spettatori.

