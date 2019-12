Zecchino d'Oro: vince il brano Acca, seconda la palermitana Giulia Rizzo

Il brano "Acca" cantato da Rita Longordo, 8 anni, di Sanremo, ha vinto la 62esima edizione dello Zecchino d'Oro. La canzone (testo di Flavio Careddu e Irene Menna, musica di Alessandro Visintainer) ha trionfato al festival di canzoni per l'infanzia, trasmesso in prima serata su Rai1 dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, precedendo il pezzo "I pesci parlano", il più votato sul web, e interpretato da Matilde Gazzotti, 4 anni, di Casalecchio e Giulia Rizzo, 5 anni, di Palermo.

Al terzo posto "Non capisci un tubo" (Careddu-Spera), cantato da Gabriele Tonti, 5 anni, di Sabaudia (Latina).

"Acca" parla in musica della lettera più silenziosa, quella meno scritta, ma molto importante. Al timone dello Zecchino d'Oro Carlo Conti e Antonella Clerici, con la direzione musicale di Peppe Vessicchio, e accompagnati dal Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Durante il festival sono stati riproposti tutti i 12 brani inediti in gara, cantati da 16 piccoli interpreti provenienti da undici regioni. A votare le canzoni in finale, assieme alla tradizionale giuria di bambini tra 8 e 12 anni, una giuria vip con Giovanni Allevi, Luciana Littizzetto, Ficarra e Picone, Laura Chiatti, Claudia Gerini e Stefano De Martino.

Anche nella serata finale ampio spazio è stato dedicato alla campagna "Operazione Pane", che sostiene 15 mense francescane in Italia e ad Aleppo, in Siria, mettendo a tavola e aiutando persone e famiglie in condizioni di grave disagio sociale. Per offrire un contributo basta un sms o una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588.

© Riproduzione riservata