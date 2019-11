Cartoni animati, premiata in Cina la serie "44 gatti"

La serie in animazione “44 Gatti”, che combina musica ed intrattenimento con un’animazione CGI di alta qualità, ha vinto un Golden Award al 12esimo Xiamen International Animation Festival, superando una forte concorrenza internazionale.

Prodotta e realizzata da Rainbow, in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano Bologna, la serie, ispirata dall’omonima famosissima canzone per bambini che vinse la decima edizione dello Zecchino d’Oro, ha ottenuto il CyberSousa Award d’Oro (Premio del Delfino Cyber) quale Miglior serie animata del Festival di Xiamen, città sulla costa sud-orientale della Cina.

Ideato da Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow - la content company nota in tutto il mondo per le fatine Winx – dopo un debutto record lo scorso anno, “44 Gatti” continua ad andare in onda tutti i giorni su Rai Yoyo mentre è in produzione un seconda stagione.

Con “44 Gatti”, per il secondo anno consecutivo l’Italia riceve un CyberSousa Award per una sua produzione in animazione. L’anno scorso il film “La stella di Andra e Tati”, anch’esso prodotto da Rai Ragazzi, si aggiudicò il Silver CyberSousa Award quale Miglior cortometraggio animato.

