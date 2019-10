Debutto in vetta per "Maleficent 2", primo posto del box office italiano

Debutto in vetta per 'Maleficent 2: Signora del Male' con Angelina Jolie, il remake-spin off del classico Disney La bella addormentata nel bosco. Il film di Joachim Ronning conquista il primo posto del box office italiano del week end con, secondo i dati Cinetel, 4.162.898 euro in quattro giorni e batte Joker con Joaquin Phoenix che scende al secondo posto con 3.665.988 euro e oltre 21 milioni in tre settimane.

Debutta al terzo posto 'Se mi vuoi bene' di Fausto Brizzi con Claudio Bisio e Sergio Rubini, che vede protagonista un avvocato con lo speciale talento di guastare la vita al prossimo, che ottiene 535.592 euro. Scende dal secondo al quarto posto Gemini Man di Ang Lee con Will Smith e Clive Owen, con 515.932 euro e 1.764.848 euro in due settimane, seguito da Il piccolo yeti (Abominable) con 364.877 euro.

Tre nuovi ingressi in chiusura della top ten: il film evento 'Metallica & San Francisco Symphony:S&M2' in ottava posizione con 144.271 euro, seguito da 'The kill team' di Dan Krauss basato su una storia vera che mette a nudo le mele marce dell'esercito con 124.830 euro e al decimo posto 'The informer - Tre secondi per sopravvivere', il thriller adrenalinico di Andrea Di Stefano con Joel Kinnaman oche ttiene 119.764 euro. Il botteghino, con un incasso totale di 11.045.115 euro registra un +6% rispetto allo scorso week end.

