Battiato, la malattia e il nuovo singolo: "Sa di aver scritto qualcosa di importante"

Lo staff di Franco Battiato torna a parlare dell'artista, delle sue delicate condizioni di salute, e del nuovo album - in uscita venerdì - che sta creando parecchie polemiche in queste ore sul web.

Polemiche nate per l'ipotesi che nel nuovo disco vi siano canzoni realizzate da tempo e mai pubblicate, come capita a tanti musicisti.

I collaboratori di Battiato, Francesco Cattini, Pino Pischetola e Francesco Messina hanno però stemperato la questione.

"Franco non ha neanche un accordo da parte, né canzoni - è stato detto - è sempre stato un perfezionista. 'Torneremo ancora' gli piaceva molto, ha capito di aver scritto qualcosa di importante e quando ha ascoltato l'intero cd era emozionato".

"'Torneremo ancora' è tutta di Franco, ha inciso la voce un paio di anni fa e poi è stata mixata come è normale con la musica scritta e suonata da lui, chi lo conosce sa che ogni nota è sua - è stato precisato -. Si trovava nella grande professionalità delle orchestre inglesi e quindi sono proposte le canzoni registrate nel tour, con una microfonatura da studio professionale, con l'inedito".

E' stato anche mostrato un video di Franco Battiato in studio casa sua e Francesco Messina, scherzando, ha rimarcato: "E' stato girato il 10 e l'11 agosto, peccato che non abbiamo messo un giornale per dimostrarlo".

Dal canto loro, i fan chiedono "maggiore rispetto" per le condizioni di salute di Battiato di cui poco si sa. Le polemiche sul nuovo disco erano partite dopo che l'amico di Battiato, Roberto Ferri, aveva sollevato forti dubbi sulla pubblicazione di un nuovo progetto musicale.

"Come ha fatto a cantare, se già un anno fa faceva fatica a parlare?", si era chiesto in sintesi Ferri. Tuttavia, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo album alla quale l'artista non ha partecipato, è stato subito chiarito che "Torneremo ancora" è un brano scritto anni fa da Battiato, e che le altre canzoni contenute nel disco sono state registrate due annin fa, con la voce di Battiato e l'aggiunta di archi.

