Domenica "Famiglie al museo", le visite guidate e le attività previste in Sicilia

Porte aperte, domenica prossima, alle famiglie con bambini in 24 musei siciliani in occasione della giornata nazionale delle Famiglie al museo. In tutta la Penisola i musei aderenti organizzeranno visite guidate e attività espressamente dedicate alle famiglie con bambini per avvicinare i più piccoli al mondo della cultura.

A Palermo porte aperte alla Gam, al Museo delle marionette, Palazzo Branciforte, Palazzo Mirto, il Museo del vino e della civiltà contadina, la Pinacoteca di Villa Zito, il Museo Diocesano a Monreale e, in provincia, alla Casa dei vecchi ricordi a Gangi.

In provincia di Trapani aprono le porte a Santa Ninfa il Centro Esplora Ambiente al Castello di Rampinzeri, i Musei civici a Castelvetrano, il Museo archeologico Lilibeo a Marsala, il Museo delle trame mediterranee a Gibellina, il Museo nazionale degli scacchi a Marsala, il Museo d’arte contemporanea ad Alcamo.

Ad accogliere i piccoli visitatori ci saranno anche il Museo archeologico di Lentini, il Parco archeologico di Morgantina e il Museo del palio a Piazza Armerina, il Museo interdisciplinare regionale a Messina, il Museo archeologico regionale a Siracusa, il Museo diocesano a Caltanissetta, il Museo di arte sacra a Naso e la Mostra dei mostri a Misterbianco.

