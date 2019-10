Boom per la Vampa d'Agosto, nuovo trionfo per Montalbano e il suo cast

Anche se in replica, il Commissario Montalbano non ha rivali. La Vampa d'Agosto andata in onda su Rai 1 è stata, infatti, la più seguita con 4 milioni 590 mila spettatori e il 20.39% di share. Battuta la quarta puntata di Temptation Island Vip 2 su Canale 5 che invece ha ottenuto 3 milioni 326 mila spettatori (20.19% di share).

Su Rai2 lo show Stasera tutto è possibile è stato visto da 1 milione 564 mila telespettatori (7.81%). Su Rai3, invece, 1 milione 503 mila telespettatori (5.81%) per l'inchiesta di Indovina chi viene, mentre Presa diretta ha superato 1 milione 47 mila (5.09%).

Su Italia1 Rambo 2 - La Vendetta è stato seguito da 1 milione 385 mila spettatori (5.78%). Su Rete4 per Quarta Repubblica 1 milione 31 mila spettatori (5.29%). Su La7 Il Socio ha raggiunto 492 mila spettatori (2.4%).

Il Commissario Montalbano, dunque, non smette di piacere. Ricco e di alto profilo il cast di questa puntata: con il protagonista Luca Zingaretti c'era Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Roberto Nobile, Isabell Sollman, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Carmelinda Gentile, Mirella Petralia, Serena Rossi.

La trama racconta la scomparsa del piccolo Salvo e Montalbano, che avvia le indagini, scopre nel giardino di casa un cunicolo da cui poi verranno fuori varie sorprese tra cui un baule con il cadavere di una ragazza di cui si erano perse le tracce alcuni anni prima.

Ritrovato il bambino il commissario avvia le indagini sulla vittima. Un lavoro complesso per Montalbano sia a causa del caldo di agosto che per il fascino della sorella gemella di Rina che lo seduce e che lo allontana, anche se temporaneamente dalla verità.

