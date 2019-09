Quando le influencer dominano la cultura: i casi De Lellis e Ferragni

Da un lato un vero e proprio caso letterario, dall'altro un record al botteghino. Giulia De Lellis e Chiara Ferragni hanno fatto centro ancora una volta. Il libro dell'ex gieffina 23enne, "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!", nelle ultime settimane si è posizionato tra i primi in pre-order e ha poi raggiunto la vetta in tutte le classifiche dei più venduti, al primo posto in quella della Feltrinelli e al terzo in quella IBS dietro a "La vita inizia dove finisce il divano" di Veronica Benini e "La longevità inizia da bambini" di Valter Longo.

In questo libro confessione, pubblicato per Mondadori Electa e scritto assieme all’autrice Stella Pulpo, la De Lellis racconta senza filtri tutti i retroscenza della rottura con Andrea Damante, persino il tradimento di lui e la distruttiva vendetta di lei. Il successo certamente fa discutere. Ma è indubbio che abbia fatto breccia nel cuore dei suoi oltre quattro milioni di follower.

Se passiamo al cinema, Chiara Ferragni sta letteralmente sbancando il botteghino, aggiudicandosi il record del primo film italiano per incassi. Anche in questo caso la critica ha storto il naso. Sta di fatto però che "Chiara Ferragni Unposted", proiettato per soli tre giorni dal 17 al 19 settembre ha guadagnato 1.582.872 di euro secondo i dati Cinetel. Per un giro d’affari, contando anche il potenziale economico del prodotto, superiore ai 10 milioni.

Il successo di Ferry si può dire che fosse stato preannunciato. Primo posto al botteghino il giorno del debutto con 513.543 euro, ha dovuto cedere la prima piazza nei due successivi giorni di programmazione scavalcata da un gigante come Quentin Tarantino.

La seconda posizione è stata mantenuta sia il 18 che il 19 settembre con 532.323 e 537.006 euro. Inoltre, secondo i dati Cinetel, il docufilm in cui la regina delle influencer racconta tutto sul suo lavoro di imprenditrice digitale, è al sesto posto nella classifica stagionale degli incassi italiani, iniziata il primo agosto, ed è prima tra i film italiani.

