Arnold Schwarzenegger diventa presidente... al cinema

Arnold Schwarzenegger realizza il sogno di diventare presidente. Almeno a livello cinematografico.

L'ex governatore della California, infatti, non ha mai potuto avere aspirazioni presidenziali perchè non nato negli Stati Uniti, tuttavia da attore è stato scelto per avere il ruolo del commander in chief in Kung Fury 2, il seguito del corto uscito nel 2015. Si tratta di un film commedia sulle arti marziali le cui riprese sono già iniziate.

Anche questa volta la regia sarà di David Sandberg mentre nel cast con Schwarzenegger ci saranno, tra gli altri, Michael Fassbender, David Hasselhoff e Alexandra Shipp. In uno scatto diffuso tramite Reddit, Schwarzenegger si mostra seduto nello Studio Ovale con un sigaro in mano, i piedi sula scrivania e la scritta 'Mr President'.

