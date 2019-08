Ogni giorno su Rgs la comicità di Pio & Amedeo

A partire da questo lunedì Pio & Amedeo saranno ogni giorno in onda su Rgs con un programma tutto dedicato alla loro comicità dissacrante e irriverente. Tutti i giorni alle 13 e in replica la sera alle 23 e la mattina successiva alle 6 il duo comico pugliese sarà a ruota libera ai microfoni di RGS sui più importanti temi di attualità, costume e molto di più: con l’ausilio di Filippo Marsala si creerà un ponte tra Foggia, città d’origine della coppia, e la Sicilia.

Si spazierà dalle tradizioni culinarie nostrane di cui si professano grandi ammiratori, «qualche anno fa alla Cala di Palermo alcuni amici ci hanno insegnato che benefici il pane ‘ca meusa dà all’organismo – ha detto Pio – ci hanno insegnato che asciuga! Cioè se sei un po’ brillo, ristabilizza i valori (ride)», al calcio: «Sia il vostro Palermo che il nostro Foggia hanno subito una sorte disgraziata, entrambe le squadre sono vittime di gestioni scellerate che hanno arrecato un danno alla passione delle due tifoserie. Ci auguriamo che presto le due formazioni possano battersi su scenari prestigiosi, come meritano».

Oltre alla cucina e al calcio c’è una figura storica rilevante che accomuna la città del duo pugliese alla Sicilia, si tratta di Federico II che ha risieduto sia a Foggia che a Palermo durante il suo impero. «Aveva la fama di tombeur des femmes, di sicuro amava le donne siciliane e pugliesi allo stesso modo - afferma Amedeo - in più da noi ha fatto costruire un castello ottagonale, di sicuro era un visionario».

Oltre allo spazio quotidiano della durata di un'ora, Pio & Amedeo irromperanno anche negli altri programmi del palinsesto di RGS con 5 veloci pillole in cui sveleranno in anteprima alcuni momenti dello spettacolo in scena a Taormina.

