Le memorie di Elton John in una autobiografia: uscita prevista in autunno

Sarà nelle rivendite nel corso del prossimo autunno la prima autobiografia di Elton John. Il titolo non e' ancora stato reso noto. Scritte dallo stesso Elton con la collaborazione di Alexis Petridis, giornalista musicale del "Guardian", le memorie del pianista di Pinner saranno pubblicate in ottobre dalla casa editrice Macmillan. Sir Elton, vero nome Reginald Kenneth Dwight, 71 anni, effettuerà anche un firmacopie; gli autografi saranno rilasciati dall'artista presso la libreria Waterstones di Piccadilly, Londra, nel prossimo novembre.

Il prossimo autunno si annuncia carico di libri musicali. Arriveranno infatti nelle rivendite, oltre all'autobiografia di John, "The Age of Anxiety", primo romanzo di Pete Townshend degli Who; "Don't Look Back in Anger: The Rise and Fall of Cool Britannia" di Daniel Rachel, composto da interviste con Noel Gallagher, Damon Albarn e Tracey Emin; "Wham! George & Me" di Andrew Ridgeley, compagno di George Michael negli Wham, e un'autobiografia di Tricky.

