L'incidente aereo di Washington, il presidente Trump: «L'elicottero volava troppo alto»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare del disastro aereo avvenuto a Washington indicando nell'elicottero il possibile errore umano che ha poi causato la tragedia.

«Era troppo in alto, non così difficile da capire», ha scritto sul suo profilo Truth. Intanto resta aperta la questione Ia (Intelligenza artificiale) e la battaglia con la Cina. Dopo l'arrivo sul mercato di Deepseek, gli Stati Uniti corrono ai ripari e alla Casa Bianca è atteso il ceo di Nvidia, la società che costruisce i chip fondamentali per i calcoli dell'intelligenza artificiale.