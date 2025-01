Caso Almasri: Meloni e ministri nominano come unico legale Giulia Bongiorno

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, della Giustizia, Carlo Nordio, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, Alfredo Mantovano, secondo quanto si apprende, hanno deciso congiuntamente di nominare quale unico legale l’avvocato Giulia Bongiorno. Una scelta che «sottolinea la compattezza del governo anche nell’esercizio dei propri diritti di difesa». Bongiorno in mattinata è stata vista entrare a Palazzo Chigi.

Ha difeso Matteo Salvini nel processo Open Arms

Bongiorno, che è senatrice della Lega e presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, ha difeso il vicepremier Matteo Salvini nel processo Open Arms a Palermo, ottenendo per l’ex ministro dell’Interno l’assoluzione il 20 dicembre scorso. In quel procedimento a sostenere l’accusa per la Procura di Palermo inizialmente è stato Francesco Lo Voi, nominato poi a fine 2021 procuratore capo di Roma, veste in cui ieri il magistrato ha inviato a Meloni, Mantovano e ai ministri Nordio e Piantedosi la comunicazione di iscrizione nel registro delle notizie di reato in quanto persone indagate per il caso Almasri, inoltrando gli atti al Tribunale dei ministri, come previsto dall’articolo 6 della legge costituzionale numero 1 del 16 gennaio 1989. Secondo la stessa norma, la premier, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e i ministri possono presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.