Caso Almasri, le opposizioni: «Nordio e Piantedosi assenti domani? Sarebbe gravissimo»

«Sarebbe gravissimo e inaudito se fosse confermata la notizia appresa dalle agenzie che domani i ministri Piantedosi e Nordio diserteranno il Parlamento. Ci saremmo semmai aspettati che venisse anche la Premier Meloni. La vicenda Almasri, indipendentemente dal suo risvolto giudiziario, è questione politica e richiede spiegazioni chiare e trasparenti. Non ci sono scuse per sottrarsi al confronto parlamentare, che rappresenta il luogo istituzionale dove affrontare temi di questa portata. Tentare di eludere le proprie responsabilità è un comportamento intollerabile e irrispettoso nei confronti delle istituzioni democratiche e dei cittadini che attendono risposte». Così in una nota i capigruppo delle opposizioni alla Camera dei Deputati Chiara Braga, Riccardo Ricciardi, Luana Zanella, Matteo Richetti, Davide Faraone, Riccardo Magi, e dai capigruppo di opposizione al Senato Francesco Boccia, Stefano Patuanelli, Enrico Borghi, Peppe De Cristofaro, Marco Lombardo.