Barca con 58 migranti soccorsa nel Canale di Sicilia

Salvataggio nel Canale di Sicilia operato da un assetto Frontex. La motovedetta svedese che prendeva parte a un’operazione in acque italiane, ha intercettato un’imbarcazione in fibra di vetro con 58 migranti, senza giubbotti di salvataggio: «Il pericolo era imminente», spiega Frontex, e «con il nostro supporto aereo, tutte le persone a bordo sono state portate in salvo. Stiamo anche collaborando con le autorità italiane per identificare i trafficanti che si celano dietro questi viaggi pericolosi».