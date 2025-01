Save The Children, 120 minori morti nel Mediterraneo nel 2024

«Circa 120 minori sono morti o risultano dispersi nel Mediterraneo, da gennaio 2024 a gennaio 2025, su un totale di poco meno di 2400 persone. La macabra lotteria rappresentata dalla traversata di una delle rotte più letali al mondo che dal 2014 ha causato oltre 31.200 morti o dispersi, ha riscosso, ancora una volta, il suo tributo in termini di vite umane «. Lo ricorda Save The Children sottolineando che le ultime vittime sono tre bambini, tutti sotto i 5 anni, che hanno perso la vita nell’ultimo naufragio del Mar Mediterraneo. due le salme recuperate, mentre un bambino di circa 5 anni risulta disperso».

«Lampedusa si conferma - evidenzia l’organizzazione - il principale luogo di arrivo via mare in Italia di minori stranieri non accompagnati, bambini e bambine accompagnati, donne sole e donne in stato di gravidanza. Tutti individui portatori di vulnerabilità ed esigenze specifiche complesse».

Save the Children rinnova il suo appello per «l’apertura di canali regolari e sicuri per raggiungere l’Europa che garantiscano il rispetto dei diritti umani, e un’assunzione di responsabilità condivisa dell’Italia, degli altri Stati membri dell’Unione Europea e delle istituzioni europee affinché attivino un sistema coordinato e strutturato di ricerca e soccorso in mare per salvare le persone in pericolo, agendo nel rispetto dei principi internazionali e dando prova di quella solidarietà che è valore fondante dell’Unione Europea».