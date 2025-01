Neonata rapita a Cosenza, scarcerato il marito di Rosa: sarebbe stato ingannato dalla moglie

Rosa è confusa. Le due notti trascorse in carcere l’hanno riportata alla dimensione reale da cui è fuggita per mesi inventando prima la gravidanza e, poi, la nascita di un bimbo. Un bimbo al quale aveva persino dato il nome: Ansel.

Al gip Claudia Pingitore, la cinquantunenne arrestata per il rapimento della piccola Sofia avvenuto nella clinica Sacro Cuore, ha detto di aver agito da sola all’oscuro del marito, Omogo Chiedebere Moses, 47 anni, nigeriano, detto “Acqua”; della madre, della sorella e del cognato. Al magistrato ha svelato d’aver costruito una enorme bugia. Non solo: Rosa Vespa ha ammesso di non aver in passato mai avuto aborti o gravidanze, precisando pure in lacrime che non voleva fare del male a nessuno ma uscire dal grande equivoco creato nel rapporto con i parenti e con il coniuge. Sofia avrebbe dovuto rappresentare la soluzione improvvisata.

Già, perché l’8 gennaio l’indagata aveva finto il parto nella stessa clinica poi divenuta scena del sequestro della piccola Sofia. Come? Facendosi lasciare all’ingresso e allontanandosi poco dopo in direzione dell’hotel Royal dove alle 17 di quel giorno ha preso una stanza. Alle 20 ha annunciato sui social la nascita dell’immaginario Ansel e, il giorno successivo, ha lasciato l’alloggio a “quattro stelle” tornando a casa a Castrolibero da Moses e dagli altri congiunti spiegando che il neonato era rimasto in clinica perché affetto da Covid.