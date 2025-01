L'inaugurazione dell'anno giudiziario, Pinelli: «Nelle tensioni la magistratura non sia parte conflitto»

Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli, nel suo discorso all'inaugurazione del nuovo anno giudiziario in Cassazione, sottolinea: «Nelle tensioni la magistratura non sia parte conflitto».

«L'esigenza di armonia tra le istituzioni deve essere riaffermata specialmente in questo transito storico, caratterizzato da forti tensioni. Il fondamento del giudice sta nella sua terzietà: se si è risolutori di conflitti non si può essere parte. Certo, la magistratura interviene legittimamente nel dibattito e porta il proprio contributo di competenza, ma non deve divenire parte del conflitto. Se tale connotazione fondante finisse per essere smarrita, la magistratura degraderebbe da soggetto costituzionalmente imparziale a soggetto che partecipa al conflitto».

«Quello giudiziario è un potere che si è espanso moltissimo negli ultimi cinquant'anni - conclude -. Politica e magistratura non stanno nascondendo di avere posizioni diverse ma la responsabilità istituzionale di noi tutti è quella di impedire la divisione radicale». Per Pinelli «trovare un momento di convergenza fa parte dei doveri a cui ciascuno di noi non può abdicare».